Der langjährige Gladbacher, der am Niederrhein eine Ära mit dem Erreichen der Champions League gestaltet hatte, galt schon länger als Kandidat beim FC Bayern. Dort spielte er bereits in der Jugend und ist mit Uli Hoeneß befreundet. Entsprechend hoch steht er beim langjährigen Münchner Präsidenten im Kurs. Hoeneß wollte ihn schon von Mönchengladbach an die Isar holen, dieses Vorhaben war aber am Veto des Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge gescheitert sein. Statt Eberl wurde Hasan Salihamidzic im Juli 2020 vom Sportdirektor zum Sportvorstand berufen. Unmittelbar vor dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft im Mai 2023 wurde Salihamidzic beurlaubt. im September 2023 kam Christoph Freund als Sportdirektor von RB Salzburg. Freund und Eberl kennen sich von früheren Transfers. Freund soll nach einem Kicker-Bericht künftig mehr in die Nachwuchsarbeit und den Übergang zu den Profis eingebunden werden. Eberl muss sich zunächst um einen neuen Trainer kümmern, der Leverkusener Xabi Alonso gilt als das Objekt der Bayern-Begierde.

Bildrechte: IMAGO / Picture Point LE