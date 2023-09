Der 50-jährige Eberl wurde und wird immer wieder mit den Bayern in Verbindung gebracht. Bei seinem Heimatverein begann er einst im Nachwuchs und wurde dort auch später Profi. Die Sport Bild hatte bereits am vergangenen Mittwoch berichtet, dass es nur eine Frage der Zeit sei, wann Eberl einen wichtigen Posten beim deutschen Rekordmeister übernehme. Ein Wechsel zur Transferperiode Anfang kommenden Jahres sei "gut möglich", hieß es. Noch Mitte August hatte der erst seit vergangenen Dezember offiziell in Leipzig waltende Eberl in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung klargestellt, dass er keine Absichten auf einen Wechsel in die bayerische Landeshauptstadt habe.