Der damals laut Jürgen Klopp europaweit "gehypteste Trainer Rose" war von Eberl 2019 von Red Bull Salzburg geholt worden: Ein Transfercoup, der für viel Euphorie im Borussia-Park sorgte. Im ersten Jahr unter Rose galoppierten die Fohlen zwischenzeitlich an die Tabellenspitze, am Saisonende gelang der Einzug in die Champions League. Dort führte der Weg sogar bis ins Achtelfinale. Dann begannen die Spekulationen um einen Wechsel ausgerechnet nach Dortmund. Der BVB bedient sich seit jeher gerne beim Konkurrenten vom Niederrhein. Ähnlich wie es die Bayern bei RB Leipzig machen.

Rose eierte wochenlang herum und vermied ein Bekenntnis zu Gladbach. Mittlerweile war auch eine Ausstiegsklausel öffentlich geworden. Der Ärger wuchs, als der juristisch saubere Wechsel bekannt wurde. Dortmund und Gladbach trafen im DFB-Pokal auch noch aufeinander. Der BVB gewann. Eberl hatte lange um den Verbleib des gebürtigen Leipzigers gekämpft, es habe viele persönliche Gespräche gegeben. Auch nach Roses Entscheidung, Gladbach zu verlassen, hielt Eberl eisern an seinem Trainer fest. Selbst als der fünfmalige Deutsche Meister mit einer Niederlagenserie in einen Abwärtsstrudel geriet. Leere Corona-Stadien schadeten dabei nicht. Von den Tribünen aus wäre der Unmut der Anhänger ungleich größer auf Rose eingeprasselt. Am Ende verpasste Gladbach die neuerliche Teilnahme am Europacup.