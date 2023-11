Auf der Gegenseite erklärte Leipzig-Trainer Marco Rose: RB befinde sich in einer Phase, in der zu wenig zwingende Chancen kreiert würden. "Ich finde, wir haben viele falsche Entscheidungen getroffen in eigentlich sehr aussichtsreichen Situationen." Die Klarheit in der Box habe seinem Team gefehlt und dafür sei seine Mannschaft zum zweiten Mal in Folge bestraft wurden.