Was läuft in der Mannschaft schief?

Es liegt nicht an den fußballerischen Fähigkeiten unserer Spieler. Selbst wenn es da Defizite gibt gegenüber Messi, Nemar, Mbappé und Co. - Es waren die gleichen Bayern, die gegen Paris gewonnen und gegen Freiburg verloren haben.

Bayern München hat in der Vorrunde der Championsleague alle Spiele gewonnen, den späteren Finalisten Inter Mailand zweimal geschlagen und am Ende das Fußballspielen verlernt. Freiburg und Union kommen ganz ohne Weltstars aus und waren über die Saison hinweg fast auf Augenhöhe. Dortmund spielte Unentschieden gegen den späteren CL-Sieger Manchester City in der Vorrunde und im alles entscheidenden Meisterschaftsspiel auch nur Unentschieden gegen Mainz. Teamjubel mit Champions League-Pokal vom FC Bayern München 2001 Bildrechte: IMAGO / HJS

Dr. Vanessa Wergin liest auch aus solchen Kreuzvergleichen heraus, welche Bedeutung die Mannschaft als Gefüge hat. Wer besser funktioniert, ist erfolgreicher. Paris zeigt schließlich seit Jahren, dass eine Ansammlung von Superstars keine Titelgarantie ist. Antonio Rüdiger ist eine Säule bei Real, İlkay Gündoğan war Kapitän bei ManCity, Marc-André ter Stegen spielt bei Barcelona reihenweise zu Null und in unserer Nationalmannschaft sind sie allesamt nur Teil einer fatalen Fehlerkette. Warum?

Vielleicht hat sich das Team nicht gefunden. Vielleicht sind ältere Spieler in Rollen, mit denen sie nicht zufrieden sind. Junge Spieler kommen dazu, man muss sich erst finden. Dr. Vanessa Wergin, Sportpsychologin, University of Queensland, Australien

Aus der Forschung im Bereich Teamkrisen wissen wir, so Vanessa Wergin, dass es durch Niederlagen zu einer Art Teufelskreis kommt und sich die Mannschaft gar nicht mehr selbst herausziehen kann.

Und: Hier seien die Trainer noch machtloser als die Spieler selbst. Und noch eine Beobachtung: Nach dem Tor der Kolumbianer warfen sich Spieler und Ersatzbank auf einen Haufen, es war eine Freude, da zuzuschauen. Verglichen damit lief es bei unseren letzten Länderspieltoren (ja, es gab welche) wie bei einer höflichen Gratulationstour zum 70. mit dem Torschützen als Jubilar.

Wo werden die Probleme im Spiel sichtbar?

Wir sehen die Probleme genau dort, wo wir unsere Gegner auch in den letzten drei Gruselspielen angeblich dominiert haben. Beim Ballbesitz.

Der eine Innenverteidiger spielt den Ball zu seinem Nebenmann, der spielt einen Spieler außen an, der lässt zurückprallen, dann das gleiche Spiel mit einem Kollegen im Mittelfeld, dreißig Sekunden später hat der erste Innenverteidiger wieder den Ball, Raumgewinn: Null. Torgefahr: Null.

Hier ist die Zielorientierung verlorengegangen, sagt Vanessa Wergin. Weg vom eigentlichen Ziel, ein Tor zu erzielen, zu einer Vermeidungsorientierung. Also man möchte schlicht keine Fehler mehr machen. Das ist der vorherrschende Gedanke in den Köpfen.

Im Kopf stellt sich nicht die Frage, welchen tollen Pass man nach vorne spielen könnte, weil die Angst vorherrscht, der könnte zu lang oder zu kurz geraten. Denn dann gibt es wieder ein negatives Erlebnis, ein Abwinken eines Kollegen, Pfiffe im Publikum und schlechte Laune auf der Bank. Statt vorwärts mit breiter Brust, geht es also mit eingezogenem Kopf hinten rum.

Es wird sicherer gespielt, was dazu führt, dass das Spiel nicht mehr so komplex gemacht werden kann, was dem Gegner in die Karten spielt. Dr. Vanessa Wergin, Sportpsychologin, University of Queensland, Australien

Denn eine Mannschaft, die hinten einfach nur querspielt und null Ambitionen zeigt, dann auch mal den "tödlichen" Pass nach vorne spielen zu wollen, die kann man mit etwas Druck und Körperlichkeit noch weiter verunsichern und plötzlich kommt der Fehlpass und die Unordnung und die Flanke und der Kopfball und es steht 0:1. Und der Gegner kann entspannt auf die nächsten Fehler warten.

Wie kommen wir da wieder raus?

Es wäre sehr hilfreich, wenn wir als Fußballfans ein bisschen in Vorleistung gehen, vielleicht fällt ja dem Fanclub Nationalmannschaft (ja, sowas gibt es) etwas ein. Positiv umdenken bis September! Wir spielen am 9. September in Wolfsburg gegen Japan und am 12. September in Dortmund gegen Frankreich. Wenn da im Vorfeld und im Stadion ein bisschen die Post abgeht, ist schon psychologisch eine bessere Ausgangsposition geschaffen, als vor den drei verkorksten Spielen jetzt. Bei der Fußball-WM in Deutschland sah die Begeisterung noch ganz anders aus. So eine Stimmung braucht es wieder. Bildrechte: dpa

Und dann müssen es die Teamverantwortlichen schaffen, einen Neustart hinzulegen. Den empfiehlt jedenfalls Frau Dr. Wergin. Es muss ein Team werden, das zusammenpasst. Auf dem Niveau in der Bundesliga und selbst in der zweiten Liga gibt es keine so großen Unterschiede zwischen den Spielern.

Auch die - gefühlt - elf Superstars aus Frankreich können von einer funktionierenden Mannschaft geschlagen werden. Auf diesem Niveau sind der Kopf und die funktionierende Mannschaft oft die spielentscheidenden Faktoren. Das heißt: Der Austausch einzelner Spieler, wie Rudi Völler angekündigt hat, ist zwingend. Aber es kommt eben nicht so sehr darauf an, einfach einen etwas besseren Fußballer als Ersatz zu finden, sondern einen Typen, der besser in die Mannschaft passt. Das mit den elf Freunden ist also gar nicht so falsch gewesen.