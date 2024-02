RB Leipzigs Kevin Kampl: "Unsere Ziele sind ambitionierter als Platz fünf"

RB Leipzig hat nur minimale Chancen auf die erfolgreiche Qualifikation für die reformierte Club-Weltmeisterschaft. Der Fußball-Bundesligist müsste in der aktuell laufenden Champions League nach Auskunft des Weltverbandes FIFA mindestens das Halbfinale erreichen, um überhaupt eine Chance zu haben. Denn die Sachsen müssten im Vierjahres-Ranking der Königsklasse an Borussia Dortmund vorbeiziehen, da pro Nation nur zwei Vertreter zugelassen sind. Bayern München ist bereits qualifiziert.

Trainer Marco Rose sagte schon im Dezember, dass er die Ausdehnung des Turniers für kritisch hält. "Alles, was noch obendrauf kommt, ist, was die Gesundheit der Spieler betrifft, nicht zu verantworten", sagte der 47-Jährige. "Trotzdem drehen wir weiter am Rad und wir wissen, dass unser Business sehr stark vom Geld getrieben ist. Da muss man ein paar Sachen mittragen, die man möglicherweise nicht toll findet."