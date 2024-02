In der ersten Halbzeit gaben die Leipziger klar den Ton an und gingen verdient früh in Führung: Openda wuchtete den Ball (nach einem Freistoß und einem geblockten Henrichs-Schuss) aus spitzem Winkel unter die Latte (11.). Der Treffer änderte nichts am Geschehen - RB machte das Spiel, und Union konzentrierte sich aufs Verteidigen. Großchancen blieben nichtsdestotrotz Mangelware, die neben dem Tor einzige hochkarätige Möglichkeit hatte Sesko in der Nachspielzeit, aber der für den erkrankten Rönnow im Tor stehende Alexander Schwollow parierte glänzend (45.+2).