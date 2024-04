Fußball-Bundesligist RB Leipzig wird am Samstag beim 1. FC Heidenheim (15.30 Uhr/ live hören und im Ticker in der Sport im Osten-App) an der Seitenlinie von Marco Kurth und Alexander Zickler betreut. Das Duo ersetzt den gelb-gesperrten Cheftrainer Marco Rose und wird den Champions-League-Aspiranten gleichberechtigt coachen. Das teilte RB am Donnerstag (19.04.2024) mit.