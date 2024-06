Wie der Bundesligist am Mittwoch (19. Juni 2024) mitteilte, unterschrieb der 47-Jährige ein neues Arbeitspapier bis Sommer 2026. Sein ursprünglicher Vertrag wäre nach dem Ende der kommenden Spielzeit ausgelaufen.

"Ich freue mich, dass wir zusammen weitermachen", wird in Rose in einer offiziellen Pressemitteilung zitiert. "Ich komme von hier und fühle mich wohl in der Stadt und der Region. Es macht sehr viel Spaß mit meinen Jungs, mit dem Staff, mit allen Mitarbeitern im Verein und natürlich auch mit unseren Fans."