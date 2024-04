Zuvor hatte der VfL Wolfsburg verkündet, dass Schäfer den Verein mit sofortiger Wirkung verlassen wird. Der 39-Jährige hatte den Aufsichtsrat "über seinen Wechselwunsch und eine damit verbundene vorzeitige Beendigung seines bestehenden Vertrages als Geschäftsführer Sport" in Kenntnis gesetzt. "In Anbetracht aller Umstände wurde vereinbart, dass Marcel Schäfer seine Aufgaben mit sofortiger Wirkung ruhen lässt", heißt es in einer Mitteilung der Niedersachsen.