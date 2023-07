Letzte Baustelle Gvardiol - Eberl dementiert Medizincheck

"Was wir uns im Kopf vorgenommen haben, konnten wir umsetzen", erklärt Eberl in einer Medienrunde am Freitag. Lediglich bei einem Spieler gibt es noch Gesprächsbedarf, aber da ist er ganz entspannt. Die Rede ist von Josko Gvardiol. Der soll angeblich schon zum Medizincheck bei seinem potentiellen neuen Arbeitgeber Manchester City gewesen sein, davon weiß Eberl aber nichts: "Es wurde viel geschrieben und spekuliert."

Dass Gvardiol den Check hinter dem Rücken von RB gemacht hat, glaubt er nicht, da "Josko ein Vollprofi ist". Er sei im Trainingslager mit voller Motivation dabei. Trotz des Interesses des Champions-League-Siegers und des Spielers sei man von einer Einigung noch weit entfernt. RB sei auf das Geld nicht angewiesen und gehe deshalb entspannt in die Verhandlungen. Geht es nach Eberl, bleibt der Kroate in Leipzig, dann müsste man auch nicht mehr auf dem Transfermarkt aktiv werden.

Krasse Veränderungen auf dem Transfermarkt

Insgesamt sei das Feilschen um die Spieler zwischen den Vereinen aber deutlich härter und damit auch kostspieliger geworden. Jeder Verein sei etwa auf der Suche nach dem absoluten Stürmerjuwel, entsprechend gestalten sich die Preise und Verhandlungen. "Der ganze Markt hat sich verändert, die Ablösesummen, die gefordert und auch gezahlt werden. Es ist außergewöhnlich, was da passiert", so Eberl, der 2008 in den Managerbereich wechselte.