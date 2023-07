Bundesligist RB Leipzig ist im Trainingslager im österreichischen Bruneck angekommen und hat bereits die erste Trainingseinheit absolviert. Neben den alten Haudegen sind auch acht Neuzugänge dabei, die so schnell wie möglich ins Mannschaftsgefüge integriert werden sollen. Wie das geschehen soll und welche Ziele gesteckt sind, darüber gab RBL-Trainer Marco Rose in einer Interview-Runde am Spielfeldrand Auskunft.