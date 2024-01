Danach scheiterte RB Mal um Mal vor dem Tor der SGE und an deren Keeper Kevin Trapp. Der fasste nach dem Spiel am MDR-Mikrofon knapp zusammen: "Fußball ist mehr als Statistiken." Eine Lehre, die man sich in Leipzig zu Herzen nehmen sollte. Am besten schon nächste Woche Samstag (20. Januar, 18:30 live im Audiostream und Ticker auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App), wenn der Tabellenführer aus Leverkusen an die Elster kommt.