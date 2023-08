Auch Poulsen selbst bekräftigte zuletzt mehrfach, in Leipzig bleiben zu wollen . "Ich habe noch ein Jahr Vertrag, und daran halte ich mich. RB ist nicht auf mich zugekommen, und es gab auch keine Signale von außen", sagte er in der Montagsausgabe des kicker. Gespräche über eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrages fangen demnach nun an.

Poulsen stand am Freitag beim 5:1 gegen Stuttgart in der Startelf. In der vergangenen Saison war ihm das in der Liga nur dreimal gelungen. Regelmäßige Einsatzzeiten sind für den 29-Jährigen in dieser Saison besonders wichtig. Es geht um einen Platz in der dänischen Nationalmannschaft, für die er im kommenden Sommer bei der EM in Deutschland auflaufen möchte.