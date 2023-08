Die Leipziger gingen als Favorit in die Partie, doch auf dem nach einem Gewitter und Wolkenbrch nassen Rasen sah das in der ersten Halbzeit ganz anders aus. Da hatte RB zwar mehr Ballbesitz, die dicken Chancen aber erarbeiteten sich die clever pressenden Stuttgarter. Zwei Mal schoss Stuttgarts Stürmer Guirassy am Tor vorbei (7./34.), im dritten Versuch dann war er erfolgreich. Allerdings profitierte er dabei auch von einem katastrophalen Fehlpass von David Raum am eigenen Strafraum (35.). RB tat sich schwer gegen konzentriert und cool verteidigende Gäste, die kaum Lücken zuließen. Die einzige echte Großchance gab es erst in den Nachspielzeit, aber Lois Openda scheiterte am klug entgegenkommenden VfB-Keeper Alexander Nübel.