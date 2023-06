RB Leipzig muss am 1. Spieltag der neuen Bundesliga-Saison auswärts ran. Das Team von Trainer Marco Rose gastiert am 19./20. August bei Bayer Leverkusen. Das geht aus den Spielansetzungen der Deutschen Fußball-Liga hervor, die am Freitag veröffentlicht wurden. Letzte Saison unterlagen die Leipziger in Leverkusen mit 0:2. Am zweiten Spieltag empfangen die Leipziger dann den VfB Stuttgart, bevor es zu Union Berlin geht. Am sechsten Spieltag kommt es dann zum Duell mit dem amtierenden Meister Bayern München. Am letzten Spieltag kommt es zur Neuauflage des Pokalfinales gegen Eintracht Frankfurt.