Doch mit Youngster Maarten Vandevoordt im Kasten und Routinier Willi Orban als Torschütze leiteten die Sachsen das Comeback im zweiten Durchgang ein und drehten durch weitere Treffer von Neuzugang Lutsharel Geertruida und Knipser Lois Openda die Partie zum 3:1-Erfolg. Angesprochen auf die mit dem Sieg einhergehende Übernahme des Spitzenplatzes in der Bundesliga sprach Marco Rose lieber über die Leistung seines Teams: "An sich zu glauben, so zurückzukommen nach einem Rückstand, so aus der Pause zu kommen, das Spiel zu drehen und hinten so leidenschaftlich zu Ende zu verteidigen: das macht mich heute auch schon ein Stück weit stolz. Und für die Tabelle hat es auch geholfen." Klingt nach einem rundum zufriedenen Übungsleiter, der sein 69. Spiel als Cheftrainer absolvierte und damit neuer Rekordcoach am Cottaweg ist.

Neben der überragenden Defensive – erst drei Gegentreffer hat Leipzig kassiert – ist auch im Angriff zumindest in den nationalen Wettbewerben eine gewisse Kaltschnäuzigkeit wieder da. 19 Ligaspiele sind Rose und sein Team ungeschlagen, in dieser Saison als einzige Mannschaft neben den Bayern. Während die Konkurrenz aus Leverkusen und Dortmund am Samstag Punkte liegengelassen hat, spielt der Rekordmeister noch gegen Bochum und muss dort erst einmal einen Sieg einfahren, damit Rasenballsport noch von Platz eins verdrängt werden kann. Am Elsterflutbecken wird man sich das Duell der Bayern mit dem strauchelnden VfL unter Interimstrainer Markus Feldhoff ganz entspannt anschauen können. Und vielleicht eine Woche an der Spitze zelebrieren können, ohne dass gleich alle von der Meisterschaft reden. Schließlich liegt der Fokus erst einmal auf dem Pokal und dem FC St. Pauli, der am Dienstag (29. Oktober um 18:00 Uhr, live im Audiostream und Ticker) in Leipzig vorstellig wird.