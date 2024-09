Nach zuletzt zwei Nullnummern in der Liga und einer Niederlage in der Champions League nimmt Marco Rose sein Team dennoch "konzentriert, motiviert, trotzdem an sich glaubend" wahr. Einen gewissen Unmut seiner Spieler, die höhere Ziele haben als Unentschieden gegen Union und St. Pauli kann der gebürtige Leipziger verstehen. "Wir stellen offensiv zu wenig auf die Beine, kreieren zu wenig Chancen und haben zu wenig Abschlüsse", lautet die nüchterne Erklärung für die Delle in der Leistung zuletzt in der englischen Woche.