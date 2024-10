Sachsens Innenminister Armin Schuster machte am Donnerstag im MDR klar: "In der Bevölkerung besteht zunehmend kein Verständnis mehr dafür, dass wir die Polizei für Fußballspiele, insbesondere in Profiligen, in Größenordnungen einsetzen müssen, wie sie für keine andere Sport- oder Kulturveranstaltung so notwendig wäre. Diese Problematik besteht jetzt ungelöst seit Jahren und deshalb erwarte ich von dem Gespräch mit der DFL und dem DFB morgen endlich einen gemeinschaftlichen Durchbruch und Konsens."