Anderes Bild nach der Pause: Nun waren die Gäste klar tonangebend und trafen früh. Der in der ersten Hälfte für den verletzten Frimpong eingewechselte Tella vollendete nach Pass von Grimaldo (47.). Dann wurde es spektakulär: Florian Wirtz hatte in der 55. Minute das 2:1 auf dem Fuß, scheiterte jedoch am sensationell parierenden RB-Keeper Janis Blaswich. Nach dem fälligen Eckball konterte RB die Gäste dann nicht minder sehenswert über die Stationen Xavi – Olmo – Openda aus (56.). Das Leipziger 2:1 änderte aber nichts an den Kräfteverhältnissen in Hälfte zwei. Die Werkself kombinierte, drückte, dominierte, war gefährlicher. Tore erzielte sie allerdings „nur“ nach Eckbällen: Erst war Jonathan Tah per Kopf erfolgreich (63.), am Ende dann Hincapie. In der Nachspielzeit. Wie ein Team, das deutscher Meister wird.