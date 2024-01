Nur acht Tore gelangen den Leipzigerinnen in den ersten 11 Spielen. Neben der Kaltschnäuzigkeit im Angriff fehlt es dem viertjüngsten Team der Liga vor allem auch an Erfahrung. Mit der Schwedin Larrson holen sich die Sächsinnen gleich beides ins Team. "Auf Mimmi sind wir sehr gespannt. Wir hoffen, dass sie für uns die benötigten Tore mitbringen wird", so Uzun erwartungsvoll. 32 Tore in 78 Spielen erzielte die 29-Jährige für den FC Rosengård, mit dem sie in der nationalen Liga alle großen Titel abräumen konnte. Dazu stehen 13 Spiele in der UEFA Women's Champions League und 30 Einsätze für ihr Heimatland in ihrer Vita, darunter unter anderem die Europameisterschaft 2017 und Weltmeisterschaft 2019. Nun also zieht es die 29-Jährige nach ihrem Wechsel zu den Kansas City Current im Jahr 2023 nach nur einer Saison wieder zurück nach Europa.