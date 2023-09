Die Aussagekraft der bislang erst 3 Spiele ist natürlich sehr begrenzt. Interessant allerdings: Augsburg kassierte 3 Gegentore nach Standards und 2 Gegentore per Elfmeter – beides ist aktueller "Bestwert" in der Bundesliga. Positives gibt es auch: Der FCA ist noch ohne Konter-Gegentor.

Wer kadertechnisch in der Bundesliga nicht up to date ist, wird Mergim Berisha vermissen. Der 25-Jährige war letzte Saison immerhin Augsburgs bester Knipser (9 Tore) und schoss sich sogar in die deutsche Nationalmannschaft. Da war es kein Wunder, dass der FCA nach dem Leihgeschäft mit Fenerbahce die Kaufoption zog. Überraschender war dann der Move kurz darauf: Berisha wurde für geschätzte 14 Millionen Euro an die TSG Hoffenheim verkauft.