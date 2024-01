Fußball-Nationalspieler Timo Werner sieht seinen Wechsel zurück in die Premier League zu Tottenham Hotspur schon nach seinem gelungenen Debüt als goldrichtige Entscheidung an. "Es herrschen hier die optimalen Bedingungen, um wieder happy zu sein, um wieder die Leistung zu bringen, die ich zeigen kann", sagte Werner nach seinem Einstand bei Sky.

Der 27-Jährige war erst vor wenigen Tagen ausgeliehen worden und stand beim 2:2 der Spurs bei Manchester United am Sonntag (14.01.2024) prompt in der Startelf - übrigens zum ersten Mal in einem Ligaspiel seit Anfang November. "Ich habe einfach gemerkt, dass der Spaß wieder zurückkommt", sagte er, "das hat heute sehr viel Spaß gemacht." Auch, weil dem einstigen Chelsea-Angreifer die Taktik von Teammanager Ange Postecoglou "wie die Faust aufs Auge passt".