"Wir haben mit Frankfurt einen guten Anfang gemacht. In den Wochen davor war nicht alles gruselig und schlecht, und jetzt ist nicht sofort alles wieder toll. Wir müssen aufmerksam bleiben und Leistung abrufen", sagte Rose. Gegen einen Gegner, der nach Ansicht des RB-Trainers den Kampf um den Klassenverbleib angenommen hat, komme es darauf an, genau auf dem Niveau des Frankfurt-Spiels aufzulaufen. "Genau mit der Intensität, genau mit dem Fokus, genau mit dem mutigen Spiel in bestimmten Situationen und genau mit dem Umschalten. All das kann uns Erfolg bringen", sagte Rose, dessen Mannschaft in der Liga zuletzt fünfmal nicht gewinnen konnte.