Personell kann Rose aus dem Vollen schöpfen, er hat alle Spieler an Bord. Ob Rose nach dem Champions-League-Spiel rotieren wird, will der Coach erst nach einer letzten Trainingseinheit am Freitag entscheiden. Nur so viel verrät der Coach: "Die Jungs haben das Dienstag sehr ordentlich gemacht. Es gibt keinen Grund, Dinge großartig zu ändern."

Doch auch das weiß Rose: "Die Aufgabe am Samstag wird eine ganz andere. Es wird ein anderer, möglicherweise ein tieferer Gegner, es gibt andere Räume." Beim Team von Gladbach-Trainer Gerardo Seoane hat Rose vor allem eine gute Abwehrarbeit beobachtet. Seine "Gegneranalyse: Defensiv stabil, verteidigen sehr gut, sind fleißig, schalten sehr gut um. Sie haben richtig gute Fußballer dabei", lobt Rose und hebt dabei auch einige der Spieler hervor, die er selbst in seiner Gladbach-Zeit von 2019 bis 2021 trainiert hat: Nico Elvedi, Allessane Plea, Florian Neuhaus, Christoph Kramer, Stefan Lainer.

Die Gladbacher Rose-Vergangenheit gehört zur Geschichte des Spiels. In seiner ersten Bundesliga-Station feierte Rose große Erfolge, zog in die Champions League ein und erreichte dort das Achtelfinale. "Es war eine spannende Zeit, eine erfolgreiche Zeit. Ich freue mich, viele Leute wiederzusehen. Man weiß, dass das Ende nicht ganz so lustig war für mich. Das gehört auch zur Wahrheit", blickt Rose aber auch auf Anfeindungen zurück.



Noch während seiner Zeit bei Gladbach hatte er einen Vertrag bei Borussia Dortmund unterschrieben. Nachdem dies in im Februar 2021 kommuniziert wurde, folgte eine schwarze Serie von sieben Niederlagen in Folge. In seiner restlichen Amtszeit konnte Rose nur fünf von 16 Spielen gewinnen. Von den Rängen wurde der Coach immer wieder ausgepfiffen.