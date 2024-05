Nun wartet mit Bremen ein Gegner, der in dieser Spielzeit noch Ziele hat und sich noch für das internationale Geschäft qualifizieren kann. Entsprechend haben sich die Grün-Weißen zuletzt präsentiert, wie Rose weiß: "Sie haben jede Menge gute Fußballer in ihren Reihen und befinden sich in den letzten Wochen in guter Form." Man wisse also, was auf einen zukommt und habe einen entsprechenden Auftrag: "Wir wollen das Spiel vor unseren Zuschauern gewinnen und einen starken Auftritt liefern."