Für Cheftrainer Marco Rose - soviel steht fest - wird es ein ungewohnter Nachmittag. Der 48-Jährige hatte vor der Länderspielpause in Leverkusen die Gelb-Rote Karte gesehen und darf gegen Union eine halbe Stunde vor, während und eine halbe Stunde nach dem Spielt keinen Kontakt mit der Mannschaft halten. Doch der Übungsleiter hat "großes Vertrauen" in seinen Co-Trainer Alexander Zickler und sein Team aus Analysten, den ausgearbeiteten Matchplan in die Tat umzusetzen, sagte der 48-Jährige auf der Spieltagspressekonferenz am Donnerstag (12. September).

Bildrechte: IMAGO / Team 2