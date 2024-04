Beim 4:1 gegen die Breisgauer konnte RB schon in den ersten 20 Minuten zwei Treffer markieren. Mit elf Saisontoren in der Anfangsviertelstunde liegt man in dieser Statistik auf Platz zwei hinter dem FC Bayern. Wolfsburg kommt dagegen mit zwei Niederlagen im Gepäck und ist mittendrin im Abstiegskampf. Hasenhüttls Einfluss auf die Mannschaft sei dennoch bereits zu erkennen. Es sei sichtbar, "dass Ralph versucht, ein paar Dinge neu einzubringen. Er lässt gerne aktiv nach vorne verteidigen. Inwieweit wir das zulassen, liegt auch an uns", sagte Rose: "Wir glauben zu wissen, was uns erwartet."