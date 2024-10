Trainer halten wenig vom Zahlenwerk der Vergangenheit, leben lieber im Hier und Jetzt. Und so stört sich auch RB-Trainer Marco Rose wenig daran, dass Leipzig in den letzten Jahren oft an Mainz verzweifelt ist. Von den vergangenen sieben Bundesliga-Duellen gewannen die Rheinhessen vier und verloren nur eines. RB schaffte es zudem in den letzten drei Duellen nicht, ein Tor gegen das Mainzer Bollwerk zu schießen. Angstgegner? Womöglich. Für Rose auf jeden Fall ein "Lieblings-Angstgegner, weil ich es denen gönne."