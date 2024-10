Raum hatte sich im letzten Bundesliga-Spiel beim 1. FC Heidenheim ( 1:0 ) eine Bänderverletzung zugezogen und wurde inzwischen operiert. Vor dem nächsten Spiel der Sachsen am Samstag (15:30 Uhr, live hören und im Ticker) beim 1. FSV Mainz 05 betonte Schäfer, wie zufrieden man in Leipzig mit der Arbeit von Trainer Marco Rose sei.

"Marco hat mit RB Leipzig als gebürtiger Leipziger schon Titel gewonnen. Er ist sehr akribisch und arbeitet bis ins letzte Detail. Wenn man sieht, mit wie viel Herzblut, Leidenschaft und Energie er an der Seitenlinie dabei ist, dann zeigt uns das, dass wir genau so einen Trainer für das Maximum brauchen. Wir sind überzeugt, dass wir mit Marco Rose den richtigen Trainer haben."

RB steht in der Bundesliga noch ungeschlagen punktgleich mit Spitzenreiter FC Bayern München auf Rang zwei. In der Champions League gingen dagegen die ersten beiden Begegnungen verloren. Nach bislang zwei Erfolgen im DFB-Pokal und einem Supercup-Erfolg peilt man in Leipzig weitere Titel an. "Man sollte sich selbst keine Grenzen setzen. Wir wissen, dass wir um Titel mitspielen können und das auch unser Anspruch ist. Wir wissen aber auch, dass dafür alles funktionieren muss. Wir wollen um Titel mitspielen, dafür müssen viele Faktoren passen.", sagte Schäfer.