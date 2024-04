Bildrechte: IMAGO/Christian Schroedter

Fußball | Bundesliga Mehr als eine Flasche Wein will RB Leipzig in Freiburg nicht verschenken

Hauptinhalt

28. Spieltag

05. April 2024, 12:39 Uhr

RB Leipzig will nach dem Heim-Dämpfer gegen Mainz auswärts beim SC Freiburg zurück in die Spur. Marco Rose kündigte ein Gastgeschenk für Amtskollege Christian Streich an – um an Champions-League-Rang vier dranzubleiben, sollte RB aber nicht mehr als eine Flasche Wein im Breisgau lassen.