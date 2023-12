Am Dienstagabend (19. Dezember, 18:30 Uhr live im Audiostream und Ticker bei sport-im-osten.de und in der SpiO-App) treffen die Messestädter in Bremen auf Werder. Im letzten Spiel des Jahres gilt es für die Rose-Elf den Fokus zu behalten, was schwer fällt: Die Auslosung für das Achtelfinale der Champions League sorgt am Cottaweg für Aufsehen, schließlich kommt das weiße Ballett aus Madrid an der Pleiße vorbei. Doch dazwischen warten nicht nur die Feiertage, sondern auch die Bremer.