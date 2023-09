Die Leipziger begannen furios, hatten durch Lois Openda bereits nach 42 Sekunden die erste dicke Chance. Es folgten eine Gelegenheit für Yussuf Poulsen (2.) und der daraus resultierende Eckball, den Simakan per Kopf zum 1:0 nutzte. RB führte, dominierte, hatte durch Xavi (13.) das 2:0 auf dem Fuß. Doch so ging es nicht weiter: Nach einer Viertelstunde hatte sich Bern gefangen – und übernahm das Zepter. RB gelang nun fast gar nichts mehr und kassierte durch Elia den völlig verdienten Ausgleich (33.).

Damit war die Partie allerdings nicht entschieden. Bern wehrte sich weiter mit aller Kraft, rannte immer wieder gefährlich an. Leipzigs Defensive hatte alle Hände voll zu tun. Entlastung gab es kaum noch – bis RB in der Nachspielzeit dann doch zu einem Deckel-drauf-Konter ansetzte: Benjamin Henrichs eroberte den Ball, trieb und passt ihn vor zu Sesko, der dann überlegt am YB-Torwart zur Entscheidung einschob (90.+2).