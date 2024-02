Ausrufezeichen in der unteren Tabellenhälfte! Der 1. FC Magdeburg hat dem bis dato ungeschlagenen Spitzenreiter FC St. Pauli die erste Saisonniederlage eingebrockt. Die bestens aufgelegten Sachsen-Anhalter verdienten sich vor 25.187 Zuschauern einen 1:0-Heimsieg über die Hamburger.



Defensiv agierte das Team von Cheftrainer Christian Titz äußerst wach und zweikampfstark und hatte kurz vor Beginn der Schlussviertelstunde in Baris Atik den Matchwinner in den eigenen Reihen. Atik schob Xavier Amaechis Vorlage ins verwaiste Tor, nachdem Pauli-Keeper Nikola Vasilj schwer gepatzt hatte (72.). Der FCM kletterte mit nun 27 Punkten einstweilen auf Rang elf, die Gäste thronen weiter ganz oben.