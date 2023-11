Der 1. FC Magdeburg hat seine Negativ-Serie in der 2. Bundesliga auch am Sonntag (12.11.2023) nicht stoppen könnenb. Die Mannschaft von Christian Titz unterlag Hansa Rostock trotz eigener Führung noch 1:2 (1:0) und wartet damit seit acht Spielen auf einen Sieg.

Jason Ceka bereitete in der 17. Minute die nächste Großchance für Magdeburg vor. Er bediente Luca Schuler, dessen Formschwäche aber weiter andauert und der an Torwart Markus Kolke scheiterte. Zwei Minuten später fand Ceka ebenfalls in Kolke seinen Meister. In der 23. Minute setzte Ceka einen Fallrückzieher über das gegnerische Tor.