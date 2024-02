Der Franzose war beim Auswärtsspiel am vergangenen Freitag gegen Hertha BSC in der 37. Minute nach einer Notbremse vom Platz geflogen. Den fälligen Freistoß nutzten die Berliner zur 2:1-Führung und stellten den Spielverlauf nach dem frühen Magdeburger Treffer auf den Kopf. Der FCM kam in der zweiten Hälfte durch Tobias Müller zwar noch zum Ausgleich, musste sich am Ende aber mit 2:3 geschlagen geben.