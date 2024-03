In der Anfangsphase sah sich der FCM viel Druck der Ostwestfalen gegenüber. Das Team von Lukas Kwasniok eroberte immer wieder früh den Ball und suchte den Abschluss. Sattelfest wirkte die Gäste-Abwehr in den ersten 15 Minuten nicht. Einmal verursachte Torwart Dominik Reimann bei einem Einwurf auf ihn einen unnötigen Eckball, weil er den Ball nicht traf. Die Ecke flog durch den Fünfer an allen vorbei (11.).

Gefährliche Ecken von Paderborn

Auch die nächsten Ecken waren gefährlich: Erst verpasst Bilbija am Fünfer den Abschluss, dann parierte Reimann einen Kopfball von Ansah (12.) und schließlich setzte Musliu einen Kopfball am kurzen Pfosten knapp am zweiten Pfosten vorbei (14.). Bildrechte: IMAGO/Ulrich Hufnagel

Magdeburg nach 15 Minuten besser drin

Danach bekam Magdeburg das Geschehen besser in den Griff. Die Elf von Christian Titz hatte nun viel den Ball, blieb offensiv aber viel schuldig. Der Wert an erwartbaren Toren, "expected Goals", lag bei 0,11 zur Pause. Das könnte aus dem besten Angriff resultiert sein, als Atik Ito schön anspielte, der Japaner kam aber ins Straucheln, bei El Hankouris folgendem Abschluss von halblinks warf sich Kleefisch erfolgreich in die Flugbahn des Balles (21.).

FCM mit zwei Abschlüssen

Nach dem Wechsel blieb es für weite Strecken eine zähe Auseinandersetzung. Der FCM musste weiter viele Ecken verteidigen. Bei El Hankouris wuchtigem Abschluss, den Keeper Boevink abwehrte (58.), und Schulers Schuss nach Atiks Balleroberung (64.) konnten die Gäste von der Führung träumen. Schuler wurde aber noch entscheidend gestört, so verzog er klar. Bildrechte: IMAGO/Ulrich Hufnagel

Rot für Schuler

Paderborn hatte durch Joker Grimaldi das 1:0 vor Augen, Riemann reagierte bei dessen Volleyabnahme glänzend (68.). Pep in die Schlussphase bracht Schiedsrichter Nicolas Winter. Der sonst sehr gute Referee entschied sich trotz Anwenden des Videobeweises für eine umstrittene Rote Karte gegen den ungestümen Schuler (79.). Die Schlussphase überstand Magdeburg auch dank einer guten Reaktion von Riemann bei einem Flachschuss von Klaas (90.+3).

Topspiel am Samstagabend gegen Nürnberg

Die Elbestädter haben in den vergangenen fünf Partien jetzt nur einmal verloren. Weiter geht es für den FCM im Topspiel am Samstagabend (20:30 Uhr/Audiostream und Live-Ticker in der SpiO-App) gegen den 1. FC Nürnberg. Da ist nach dem 0:1 in der Vorrunde noch eine Rechnung offen.