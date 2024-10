Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat am Donnerstag (10.10.2024) ein kurzfristig vereinbartes Testspiel gegen Drittliga-Aufsteiger Energie Cottbus gewonnen. Der FCM siegte in der ohne Zuschauer in Magdeburg ausgetragenen Partie 4:1 (1:0).

FCM-Coach Christian Titz ließ in dem Testspiel zunächst das Gerüst seiner ersten Elf und ein paar Spieler ran, die in der Saison wenig Spielpraxis hatten. So durften Michel, Atik und Bryan Teixeira starten. Abwehrchef Daniel Heber oder Silas Gnaka blieben dagegen zunächst draußen. Cottbus reiste ohne Trainer Claus-Dieter Wollitz an und ging mit einer B-Elf in die Partie. Magdeburg dominierte so über weite Strecken, ließ aber vor allem vor der Halbzeit einige Chancen liegen. Nur ein abgefälschter 25-Meter-Schuss von Michel fand den Weg ins Tor (25.).