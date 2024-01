Sportlich gehen beide Teams mit viel Rückenwind in das Partnerstadt-Duell. Sowohl Gastgeber Eintracht Braunschweig (2:1-Sieg in Kiel) als auch der 1. FC Magdeburg (1:0-Erfolg gegen Wehen Wiesbaden) sind mit einem Sieg aus den Winter-Startlöchern gekommen. Am Sonntag kommt es nun zum Duell in Braunschweig, die mit 17 Punkten als Tabellen-16. Weiterhin in höchster Gefahr sind. Das Titz-Team liegt sechs Punkte besser auf dem zwölften Platz.