Nun kommt es am Samstag (14. Dezember) um 13 Uhr, ausgerechnet muss man sagen, in der heimischen Arena zum Duell mit dem SC Paderborn. Mit einem Sieg könnten die Domstädter nach Punkten mit dem Tabellenführer gleichziehen und sich eindrucksvoll in den Aufstiegskampf einmischen. Doch davon will Magdeburgs Stürmer Barış Atik im Moment noch nichts wissen. "Es ist erst der 16. Spieltag, und wir sind noch extrem weit davon entfernt, über solche Themen zu sprechen," dämpfte der Torjäger im Interview mit SPORT IM OSTEN die Erwartungshaltung. "Ich glaube, wir tun gut daran, von Spiel zu Spiel zu schauen, um den Verein dahin zu bringen, wo wir ihn haben wollen. Und das heißt, sich zu etablieren und zu stabilisieren, um eine feste Größe in der 2. Bundesliga zu werden." Was allerdings nicht bedeutet, dass man sich in Magdeburg vor der kommenden Aufgabe als Außenseiter versteht. "Wir glauben an uns – es wird einen Heimsieg geben", zeigte sich Atik abschließend in Kampfeslaune.