Hertha BSC befindet sich nach dem Abstieg aus dem deutschen Fußball-Oberhaus in einer Konsolidierungsphase, liegt in der Tabelle als Achter acht Punkte hinter dem Aufstiegs- und ebenso acht Punkte vor dem Abstiegsrelegationsplatz.

Pal Dardai hat mögliche Erwartungen von außen bereits gedämpft. Auf die Frage, ob die Partie an diesem Freitag zeigen könne, in welche Richtung es gehe, antwortete Coach Pal Dardai am Mittwoch aif der Pressekonferenz in seiner typischen Art: "Wenn wir gewinnen und alle anderen vor uns auch, sind wir an der gleichen Stelle. Wenn wir verlieren und alle hinter uns auch, sind wir an der gleichen Stelle."