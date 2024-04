Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich erklärte zur Verlängerung: "Linus Rosenlöcher hat sich bei uns mit seiner Dynamik zu einem wichtigen Baustein des Teams entwickelt und ist mit seinen 23 Jahren noch nicht am Limit. Die defensive, linke Außenbahn ist für die neue Saison nach seiner Zusage doppelt gut besetzt. Nun wünschen wir Linus eine baldige Beendigung der Reha und schnelle Rückkehr auf den Rasen."

Aktuell ist Rosenlöcher nicht einsatzfähig. Wegen anhaltender Knieschmerzen hatte er sich im Februar einer Meniskusoperation unterzogen. In der neuen Saison will der Abwehrmann, der 2022 vom 1. FC Nürnberg ins Erzgebirge gewechselt war, aber wieder voll angreifen. "Ich fühle mich wohl in der Mannschaft und im Verein, das ist Grundvoraussetzung für ordentliche Leistungen", erklärte der 23-Jährige bei seiner Vertragsverlängerung.