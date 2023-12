Danhof im Alleingang

Der mutige FC Erzgebirge lief von Beginn an hoch an und riskierte in der Anfangsphase viel. Arminia Bielefeld sicherte sich in der ersten Viertelstunde jedoch mehr Spielanteile. Die abgebrühten Auer waren es jedoch, die bereits die erste Großchance verwandelten (19.). Eine Verlagerung von Boris Tashchy von rechts nach links schenkte Tim Danhof auf der rechten Flanke viel Raum. Temporeich und mit dem Leder am Fuß stolzierte der durchgelaufene Abwehrspieler in den Strafraum. Erst Louis Oppie ausgespielt, dann Jonas Kersken im Tor überwunden, so erzielte Danhof in einer Einzelaktion das 1:0 für Aue.

Bär vollendet eiskalt

Die risikoreiche Spielweise brachte dem FCE die ein oder andere gefährliche Defensivaktion ein. Sowohl Fabian Klos als auch Shipnoski hatten zwischenzeitlich den Ausgleich auf dem Fuß (25./30.). Wieder stellten sich die Gäste aus dem Erzgebirge cleverer an. In einer dem 1:0 ähnlichen Situation näherte sich Danhof erneut über rechts an. Diesmal flankte er passgenau auf den einlaufenden Bär, der aus kurzer Distanz das Netz zappeln ließ (41.). Auch diesmal ging der Treffer zu einem Großteil auf Danhofs Kappe.

Per Kopf zum Anschlusstreffer

Doch noch immer fand die ereignisreiche erste Hälfte kein Ende. Die aufopferungsvolle Heimmannschaft drängte auf den Anschlusstreffer. Den erzählte Shipnoski dann tatsächlich mit dem Pausenpfiff. Eine Flanke aus dem Halbfeld passte perfekt auf den Kopf des Angreifers. Der Ball, der im rechten oberen Eck einschlug, zwang einen hechtenden Martin Männel erstmals hinter sich zu greifen (45.). Kurz darauf ging es beim 1:2-Pausenstand in die Kabinen.

Aue zurückgedrängt

Nach Wiederanpfiff betraten mental veränderte Mannschaften den Rasen, sodass sich die Rollen fortan veränderten. Von Minute eins an übernahm die Elf von Mitch Kniat das Zepter und drängte verunsicherte Auer in die eigene Hälfte. Die Arminen drückten gehörig auf die Tube (48./51./58.), belohnten sich jedoch erst in der 76. Minute. Nach einer Kombination von Louis Oppie und dem eingewechselten Manuel Wintzheimer brachte Kaito Mizuta den verdienten Ausgleich im Tor unter. Ein wütender Pavel Dotchev wurde daraufhin mit Gelb-rot auf die Tribüne verwiesen.

Bildrechte: PICTURE POINT / S. Sonntag

Unsicherheit beim FCE

Die Gäste fanden in Hälfte zwei nicht mehr in ihre Form. Besonders in der Offensive fehlte der Mannschaft von Pavel Dotchev der Zugriff und das nötige Selbstvertrauen. So blieb es auf der Bielefelder Alm beim 2:2. Der FC Erzgebirge Aue verpasst somit den Sprung auf einen der oberen Tabellenränge und verbleibt zumindest über Nacht auf Platz sieben.

Stimmen zum Spiel