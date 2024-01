Großer Rückschlag für den Halleschen FC im Abstiegskampf der 3. Liga: Der HFC hat das Kellerduell gegen den SV Waldhof Mannheim am Freitag klar mit 1:4 verloren. Ausgerechnet der einstige Hallenser Angreifer Terrence Boyd traf für die Gäste, die bislang das schwächste Auswärtsteam der Liga waren, doppelt. Halle verpasste es, den Abstand auf den Gegner auf sieben Punkte auszubauen. Die Kurpfälzer sind nun bis auf einen Zähler am HFC dran. Immerhin, die Ristic-Elf hat noch die Partie in Haching in der Hinterhand. Zuvor hatte es für die Gastgeber 2024 zwei Siege gegeben.