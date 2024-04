Für beide Mannschaften ging es im Prinzip um nicht allzu viel, die Punkte sollten aber schon in Aue bleiben. Das hatte FCE-Trainer Pavel Dotchev vor der Partie am Magenta-Mikrofon verkündet. Der Boden war zu Beginn nass und schwer zu bespielen, ansonsten boten die Teams zunächst eher Sonmerfußball. Die Tor-Annäherungen hielten sich in Grenzen, Aue spielte abwartend. Meist spielte sich das Geschehen im Mittelfeld ab, nach einer knappen halben Stunde wurde es etwas aufregender.

Und zwar von Unterhachinger Seite. Zunächst ging Simon Skarlatidis über links, Marco Schikora war bei ihm und klärte in letzter Sekunde. Kurz danach drückte Mathias Fetsch ab, Aues Schlussmann Martin Männel stand goldrichtig und wehrte cool ab. In der 34. Minute mussten die Lila-Weißen tief durchatmen, das Gegentor lag in der Luft. Zunächst blockte Tim Danhof einen Schifferl-Schuss. Der Ball kam zu Patrick Hobsch, der sofort abdrückte und das FCE-Tor um Zentimeter verfehlte. Riesenglück für die Gastgeber. Aue ließ weiterhin den Offensivdrang vermissen, kam aber in der 40. Minute nach einem katastrophalen Fehler der Oberbayern zum glücklichen 1:0. Markus Schwabl verzettelte sich total und legte die Pille Marvin Stefaniak vor die Füße. Der hatte kein Problem und versenkte die Kugel in den Maschen.