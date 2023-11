Die Gastgeber, deren Coach Ristic die gleiche Startelf wie vor einer Woche in Ulm auf das Feld schickte, begannen mutig und spielfreudig. Erich Berko schickte Dominic Baumann auf die Reise, der schlug noch einen Haken und prüfte Viktoria-Torwart Ben Voll (3.). Von den Kölnern kam zunächst wenig - dann parierte Moritz Schulze, der erneut den erkrankten HFC-Stammkeeper Sven Müller zwischen den Pfosten ersetzte, gegen Luca Marseiler (23.).

Zugleich offenbarten die Gäste große Lücken im Abwehrverbund, dadurch kam der HFC zu weiteren Möglichkeiten durch Baumann (24.), Tunay Deniz (25.) und Berko (26.). Doch dann der Schock für die Hallenser: Donny Bogicevic trieb einen Kölner Konter voran und setzte dann Marseiler genau im richtigen Moment in Szene - und der blieb ganz cool vor Schulze und erzielte das 0:1 (36.). So ging es mit einem knappen Rückstand in die Kabinen.