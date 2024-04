Die Gäste setzten den HFC von Beginn an unter Druck. Halle agierte aus einer dicht gestaffelten Abwehr heraus und lauerte auf Fehler der Ulmer. Der SSV zeigte die reifere Spielanlage, konnte den vielen Ballbesitz aber nicht nutzen. Erst in der 33. Minute gab es die erste gefährliche Aktion im Spiel, als Ulms Dennis Chessa einen Schuss nahe der Strafraumgrenze knapp neben den rechten Pfosten setzte. Beim HFC lief in der Offensive indes nur wenig zusammen. So blieb es bei harmlosen Fernschüssen, die ihr Ziel deutlich verfehlten.

Als alles nach einem 0:0-Pausenstand aussah, gab es in der Nachspielzeit die kalte Dusche für Halle: Brian Behrendt erwischte den Ulmer Max Brandt unglücklich an der Strafraumgrenze am Fuß. Der Referee zeigte sofort auf den Punkt. Leo Scienza verwandelte sicher, doch der Elfer musste wiederholt werden, da zu viele Ulmer in den Strafraum geeilt waren. Beim zweiten Versuch war zwar HFC-Keeper Philipp Schulze noch dran, doch die Kugel letztlich drin. Somit ging es mit einem äußerst unglücklichen 0:1-Rückstand in die Pause.