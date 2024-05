Das Last-Minute-Remis in Regensburg am vergangenen Wochenende "war ein herber Schlag", sagte Scholz auf der Pressekonferenz am Donnerstag (2. Mai 2024). Seit mittlerweile sechs Spielen ist Dynamo ohne Sieg. "Wir haben es nicht mehr in der eigenen Hand, deshalb müssen wir am Samstag gewinnen – auch für unsere Fans." Doch auch wenn die Aussichten trüb sind, bleibt ein Funken Resthoffnung. "Wir denken von Spiel zu Spiel. Aber ich habe schon so viel im Fußball erlebt", so Scholz. Der Optimismus sei auch in der Mannschaft spürbar. Das Team ziehe "gut mit" und hat in den letzten Wochen intensiv gearbeitet.