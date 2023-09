Halle-Coach Sreto Ristic nahm im Vergleich zum 1:3 bei Erzgebirge Aue nur eine Veränderung vor. Er musste Tom Baumgart, der sich am Freitag im Training verletzte, ersetzen und so kam Junioren-Nationalspieler Julian Eitschberger zu seinem Debüt für den Halleschen FC auf der rechten Außenverteidiger-Position.

Ganz anders die Gäste: Nach einer scharfen Hereingabe von Schröter fühlte sich am langen Pfosten niemand für Julian Guttau verantwortlich und der gebürtige Hallenser, der elf Jahre lang das HFC-Trikot trug, drückte den Ball über die Linie. Ausgerechnet Guttau könnte man meinen. Und Halle? Die hätten locker noch zum Ausgleich kommen können, vergaben in der Folge aber eine Vielzahl an Großchancen. Auch eine rote Karte gegen Sechzigs Manfred Starke und wenige Minuten in Überzahl änderten nichts mehr an der ersten Heimpleite der Rot-Weißen.