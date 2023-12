Kutschke verpasst zweimal die SGD-Führung

Vor der Pause bestimmten die Abwehrreihen das Geschehen. Sie ließen kaum etwas zu. Beide Mannschaften liefen hoch an, konnten aber nur selten Bälle erobern. Zudem fehlte es den Offensivleuten von Dynamo und Verl an Zweikampfstärke und Passgenauigkeit. Ein paar verheißungsvolle Ansätze verebbten. Die beiden großen Gelegenheiten hatte SGD-Kapitän Stefan Kutschke: Erst wurde er nach einer Hauptmann-Flanke von links am langen Pfosten in letzter Sekunde gestört und setzte den Nachschuss knapp daneben (7.). Dann spitzelte er einen Lemmer-Freistoß von rechts haarscharf am rechten Pfosten vorbei (30.). Bildrechte: IMAGO / Picture Point

Dynamo-Druckphase nach dem Wechsel

Dresden kam entschlossen aus der Kabine und schnürte die Gastgeber eine Viertelstunde lang ein. Die Führung schien nur eine Frage der Zeit zu sein. Ein abgefälschter 18-Meter-Schuss von Paul Will ließ Verls Schlussmann Unbehaun zum Sprinter werden (51.). So konnte er zur Ecke klären. Drei Minuten wurde ein Abschluss von Hauptmann noch geklärt.

Führung für Verl

Verl konnte sich befreien und schlug eiskalt zu: Benger köpfte erst an die Latte und traf dann im Nachschuss (67.). Danach arbeitete Dresden mit vielen langen Bällen am Ausgleich. Der wäre aufgrund der Spielanteile und des Chancenpluses auch in Ordnung gegangen. Aber wie schon gegen Regensburg fehlte der Punch im Abschluss.

Dramatische Schlussphase

Kutschke köpfte am langen Pfosten knapp daneben (89.), Meißners Pass in den Fünfer flog an allen vorbei (90.+2) und Schäffler verzog Sekunden vor Schluss am zweiten Pfosten nach einer Kopfballabwehr von Verl.